Эксперт Пикин: цены на газ в ЕС подскочили на фоне "нервозности" вокруг Австралии

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

На минувших биржевых торгах цены на газ в Европе разом подскочили на 18 процентов, превысив отметку в 480 долларов за тысячу кубометров. Как пояснил в беседе с Pravda.Ru директор в Фонде энергетического развития Сергей Пикин, такая ситуация сложилась на фоне "нервозности" вокруг Австралии.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Работники австралийских заводов по производству СПГ находятся на грани забастовки, что позволяет трейдерам "играть" с ценами на голубое топливо.

"По большому счёту, Европе сейчас волноваться не приходится. Хранилища заполнены более чем на 90 процентов. Но трейдерам дай волю "поиграть", — пояснил эксперт.

Повторение энергетического кризиса прошлой осени Европе пока не грозит, подчеркнул Пикин. ПХГ стран ЕС наполнены на 90 процентов при нижней необходимой отметке в 80. При этом европейцы продолжают закупать топливо.

"Заполняемость хранилищ, понятно, они делают 100 процентов, как и в прошлом году. Но дело даже не в этом. Заполняемость влияет на реакцию в пиковые загрузки, когда аномально холодные зимы. Поэтому какая зима будет, мы не знаем", — пояснил Пикин.

По словам эксперта, трейдеры просто спекулируют на нестабильной обстановке вокруг австралийских заводов, которые конкурируют с крупнейшими мировыми поставщиками газа, к примеру, с Катаром.

"Цена на газ очень волатильная, в отличие даже от рынка нефти. Там любой чих — и у вас цены могут всползти на 30 процентов легко за сутки. Газовый европейский рынок очень-очень волатильный, спекулятивный", — резюмировал эксперт.

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