Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Продеус оценил ситуацию с коронавирусом в мире: массовое тестирование не нужно
Фермер, живущий около аэропорта, выкосил траву в форме гениталий
В Волковском театре впервые вручат премию им. Сергея Пускепалиса "Поступок"
Момент отрыва башни танка ВСУ в районе Артёмовска попал на видео
Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук
DPA: Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене
В Свердловской области женщина покончила с собой в годовщину свадьбы
Третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве

Российская компания теперь владеет британским заводом автокатализаторов в Красноярске

2:08
Экономика

Красноярский завод автокатализаторов, прежде принадлежавший британской компании Johnson Matthey, сменил владельца, сообщает prmira.ru.

Согласно информации из источника, завод в Красноярске был продан российским топ-менеджерам еще в июне. Теперь компания под названием "Джонсон Матти Красноярск" принадлежит российской фирме ООО "Катализаторы и технологии", созданной в ноябре 2022 года. В июле 2023 года "Джонсон Матти Катализаторы", согласно данным из реестра СПАРК, сменили название на ООО "Экотехсис".

33,3% акций компании находятся во владении бывшего генерального директора "Джонсон Матти Красноярск" Леонида Ракитина, коммерческого директора Johnson Matthey в России Андрея Коссова и финансового контролера Вадима Невенченко.

Производство на заводе будет восстановлено. Кроме производства автокатализаторов, компания ранее занималась консультационными услугами, проведением исследований и испытаний.

Завод Johnson Matthey был открыт в Красноярске в 2008 году на территории "Красцветмета" – завода, полностью принадлежащего правительству Красноярского края, который обеспечивал британское производство сырьем.

Тем не менее, в 2022 году выручка "Джонсон Матти Катализаторы" сократилась на 82,9% до 1,4 миллиарда рублей по данным отчетности компании. В результате компания понесла убытки в размере 374,2 миллиона рублей, в то время как годом ранее ее прибыль составила 926,6 миллиона рублей.

Компания Johnson Matthey Investments Limited, прежний владелец завода, специализируется на производстве катализаторов из платиновых металлов и была основана в 1817 году. Она также включена в список двух тысяч крупнейших компаний мира согласно Forbes.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Последние материалы
Момент отрыва башни танка ВСУ в районе Артёмовска попал на видео
Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук
Российская компания теперь владеет британским заводом автокатализаторов в Красноярске
DPA: Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене
В Свердловской области женщина покончила с собой в годовщину свадьбы
Третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве
В Казани женщина убила пенсионерку после трудоустройства
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с более чем 30 мутациями в гене
Американские учёные нашли простой путь к здоровью сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников