Российская компания теперь владеет британским заводом автокатализаторов в Красноярске

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Красноярский завод автокатализаторов, прежде принадлежавший британской компании Johnson Matthey, сменил владельца, сообщает prmira.ru.

Согласно информации из источника, завод в Красноярске был продан российским топ-менеджерам еще в июне. Теперь компания под названием "Джонсон Матти Красноярск" принадлежит российской фирме ООО "Катализаторы и технологии", созданной в ноябре 2022 года. В июле 2023 года "Джонсон Матти Катализаторы", согласно данным из реестра СПАРК, сменили название на ООО "Экотехсис".

33,3% акций компании находятся во владении бывшего генерального директора "Джонсон Матти Красноярск" Леонида Ракитина, коммерческого директора Johnson Matthey в России Андрея Коссова и финансового контролера Вадима Невенченко.

Производство на заводе будет восстановлено. Кроме производства автокатализаторов, компания ранее занималась консультационными услугами, проведением исследований и испытаний.

Завод Johnson Matthey был открыт в Красноярске в 2008 году на территории "Красцветмета" – завода, полностью принадлежащего правительству Красноярского края, который обеспечивал британское производство сырьем.

Тем не менее, в 2022 году выручка "Джонсон Матти Катализаторы" сократилась на 82,9% до 1,4 миллиарда рублей по данным отчетности компании. В результате компания понесла убытки в размере 374,2 миллиона рублей, в то время как годом ранее ее прибыль составила 926,6 миллиона рублей.

Компания Johnson Matthey Investments Limited, прежний владелец завода, специализируется на производстве катализаторов из платиновых металлов и была основана в 1817 году. Она также включена в список двух тысяч крупнейших компаний мира согласно Forbes.

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