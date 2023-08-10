Российские власти могут признать ведение блога экономической деятельностью

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно объявили о том, что занятие блогерством в России теперь может быть приравнено к экономической деятельности.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

Эта смелая инициатива, впервые предложенная заместителем председателя Комитета Государственной Думы Яной Ланкратовой, получила единодушную поддержку всех министерских структур.

Минцифры выразило готовность к сотрудничеству с соответствующими государственными органами и заинтересованными сторонами отрасли в обсуждении предложения о введении нового классификатора в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), специально предназначенного для коммерческой деятельности агентов влияния (блогеров).

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