На днях Центральный банк России провел продажу валюты на внутреннем рынке на сумму 4 млрд рублей, следует из данных официального сайта регулятора, на которые ссылается ТАСС.
Эта значительная сделка по продаже валюты была проведена вслед за аналогичной сделкой, состоявшейся 3 августа. Банк вновь успешно продал валюту на внутреннем рынке, получив дополнительную выручку в размере 4 млрд рублей.
Ранее Министерство финансов обнародовало стратегический план продажи валюты с 7 июля по 4 августа 2023 года. Общая сумма, выделенная на эти продажи, составила 34,89 млрд рублей. Для сохранения последовательности действий Минфин установил ежедневный объем продаж, эквивалентный 1,7 млрд рублей.
С 13 января Министерство финансов РФ восстановило практику продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эта инициатива осуществляется в рамках нового бюджетного правила, призванного оптимизировать финансовую деятельность.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.