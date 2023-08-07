ЦБ РФ продал валюту на 4 млрд рублей на внутреннем рынке

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

На днях Центральный банк России провел продажу валюты на внутреннем рынке на сумму 4 млрд рублей, следует из данных официального сайта регулятора, на которые ссылается ТАСС.

Фото: Fotodom. ru

Продолжение продаж валюты

Эта значительная сделка по продаже валюты была проведена вслед за аналогичной сделкой, состоявшейся 3 августа. Банк вновь успешно продал валюту на внутреннем рынке, получив дополнительную выручку в размере 4 млрд рублей.

Стратегический подход Минфина

Ранее Министерство финансов обнародовало стратегический план продажи валюты с 7 июля по 4 августа 2023 года. Общая сумма, выделенная на эти продажи, составила 34,89 млрд рублей. Для сохранения последовательности действий Минфин установил ежедневный объем продаж, эквивалентный 1,7 млрд рублей.

Введение нового бюджетного правила

С 13 января Министерство финансов РФ восстановило практику продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эта инициатива осуществляется в рамках нового бюджетного правила, призванного оптимизировать финансовую деятельность.

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