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В Новосибирске планируют запустить производство высокобелковой муки из сверчков

Экономика

Инновационная биотехнологическая компания "Энтопротеин", резидент "Сколково", планирует совершить революцию в пищевой промышленности, запустив к 2025 году масштабное производство высокобелковой муки и кормов из сверчков для распространения по России и на международных рынках. По словам генерального директора компании Евгения Демидова, раскрывшего в среду перед журналистами амбициозные планы, эта революционная технология выращивания насекомых не имеет аналогов в России.

Компания "Энтопротеин" ориентирована на разработку передовых технологий промышленного выращивания насекомых, удовлетворяющих потребности как сельскохозяйственного, так и пищевого секторов. Демидов подчеркивает, что в России нет аналогичных технологий.

Компания намерена выйти на серийное производство к 2025 году, а к этому времени планируется рассмотреть возможность лицензирования технологии.

Процесс выращивания требует соблюдения определённых температурно-влажностных условий, а также применения специально разработанного корма для сверчков, повышающего их продуктивность. Демидов считает, что будущее — за альтернативными источниками белка, поскольку традиционное сельское хозяйство не в состоянии удовлетворить потребности растущего населения планеты.

Насекомые, благодаря своей удивительной эффективности и минимальному воздействию на окружающую среду, могут заменить традиционные источники белка в пищевой промышленности. Кроме того, производство на основе насекомых не наносит вреда окружающей среде, что делает его еще более привлекательным.

На данном этапе "Энтопротеин" рассчитывает на инвестиции в размере 50 млн руб. для расширения существующего экспериментального производства. Спрос на продукцию на основе насекомых очевиден, причём не только со стороны отечественных пищевых компаний, но и на международных рынках.

Сверчковая мука отличается высоким содержанием белка, богата незаменимыми аминокислотами, витамином В12 и легкоусвояемым железом. Кроме того, в ней больше омега-кислот, чем в традиционных источниках белка, таких как лосось. Демидов подчеркивает питательные преимущества сверчковой муки, которые делают ее привлекательной и экологичной альтернативой.

Компания "Энтопротеин" стремится к созданию инновационных решений, направленных на решение глобальных продовольственных проблем и обеспечение устойчивого продовольственного будущего. Используя потенциал выращивания насекомых, компания стремится создать надежный и экологически чистый источник белка для удовлетворения постоянно растущих мировых потребностей в белке.

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Мука из насекомых: как выглядит первая в России сверчковая ферма
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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