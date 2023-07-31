МИД РФ предрёк Украине проблемы с зерном: везде без России либо проблемно, либо тупик

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинские власти вынуждены искать новые способы экспортировать зерно после своих же провокаций, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, сейчас Киев пожинает плоды того, что использовал корабли и порты в рамках зерновой сделки для атак на российскую сторону.

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Сейчас власти Незалежной рассчитывают, что зерновой коридор пройдёт вдоль берегов Болгарии и Румынии, но Турция не готова сопровождать суда.

"В Анкаре, правда, дали понять, что не пойдут на такой шаг. Молчат по этому поводу и в ООН, — пояснил дипломат. — Иными словами, везде без России либо проблемно, либо тупик".

Латвия обещала помочь Украине, однако кратчайший путь них лежит через Белоруссию, с которой Киев активно рушит отношения. Другие страны Евросоюза готовы пойти на уступки и пропускать суда, однако, из-за конкуренции принимать у себя его не хотят, резюмировал дипломат.

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