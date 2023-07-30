РИА Новости: нарушением условий зерновой сделки Украина лишилась последнего источника дохода

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Цена российской пшеницы после выхода Москвы из зерновой сделки составила 240 долларов за тонну. Блокирование портов Украины может привести к дальнейшему росту её стоимости. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

Фото: agro-portal.su

Рекордные урожаи могут привести к наращиванию Москвой экспорта и гуманитарной помощи бедным странам. Украина же ищет обходные пути.

Для РФ зерновая сделка была гуманитарной миссией. Однако терпению Москвы пришёл конец, поскольку Киев постоянно нарушал условия её организации. Обещанное беднейшим государствам зерно отправляли в Европу. Африка получала меньше трёх процентов.

"Морские пути для Украины практически отрезаны, значит, перевозка будет обходиться Киеву значительно дороже, что не позволит искусственно понижать цены", — отмечают эксперты.

Международный валютный центр прогнозирует рост цен на 15-20 процентов. Украине приходится искать альтернативные маршруты, иначе она лишается основного источника дохода.

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