Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ночью 30 июля территорию России атаковали 28 украинских беспилотников
Философ Дугин: менеджерам и финансистам из "Москва-сити" пора закупать аптечки и коптеры
Conversation: Запад использует Крым, чтобы навсегда оставить Украину в "вестибюле" НАТО
Врач-кардиолог Варфоломеев назвал три простых приёма по снижению высокого холестерина
Политолог Баширов: в "Москва-Сити" дроны атаковали федеральные министерства России
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Вашингтон приказал Киеву завершить контрнаступление
Историки раскрыли московский адрес Эллочки-людоедки из фильма "Двенадцать стульев"
Politika: неблагодарный Зеленский забыл, кто в доме хозяин. Запад ищет ему замену
Рогов: в Запорожской области дали Зеленскому новое прозвище

РИА Новости: нарушением условий зерновой сделки Украина лишилась последнего источника дохода

1:10
Мир

Цена российской пшеницы после выхода Москвы из зерновой сделки составила 240 долларов за тонну. Блокирование портов Украины может привести к дальнейшему росту её стоимости. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

РИА Новости: нарушением условий зерновой сделки Украина лишилась последнего источника дохода
Фото: agro-portal.su

Рекордные урожаи могут привести к наращиванию Москвой экспорта и гуманитарной помощи бедным странам. Украина же ищет обходные пути.

Для РФ зерновая сделка была гуманитарной миссией. Однако терпению Москвы пришёл конец, поскольку Киев постоянно нарушал условия её организации. Обещанное беднейшим государствам зерно отправляли в Европу. Африка получала меньше трёх процентов.

"Морские пути для Украины практически отрезаны, значит, перевозка будет обходиться Киеву значительно дороже, что не позволит искусственно понижать цены", — отмечают эксперты.

Международный валютный центр прогнозирует рост цен на 15-20 процентов. Украине приходится искать альтернативные маршруты, иначе она лишается основного источника дохода.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путин: сдержите обещания, и Россия продлит зерновую сделку
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем

В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.

РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
В Днепропетровске в здании СБУ ракета уничтожила бункер с людьми
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Российские ракеты прервали праздник в здании СБУ в Днепропетровске
Боевик ВСУ сдался в плен на автомобиле, гружёной ПЗРК
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Путин поменял свой план по зачистке элит на 180 градусов
Путин поменял свой план по зачистке элит на 180 градусов
Последние материалы
РИА Новости: нарушением условий зерновой сделки Украина лишилась последнего источника дохода
Ночью 30 июля территорию России атаковали 28 украинских беспилотников
Философ Дугин: менеджерам и финансистам из "Москва-сити" пора закупать аптечки и коптеры
Conversation: Запад использует Крым, чтобы навсегда оставить Украину в "вестибюле" НАТО
Врач-кардиолог Варфоломеев назвал три простых приёма по снижению высокого холестерина
Политолог Баширов: в "Москва-Сити" дроны атаковали федеральные министерства России
Какие автомобили нужно обязательно греть после запуска мотора
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Вашингтон приказал Киеву завершить контрнаступление
Историки раскрыли московский адрес Эллочки-людоедки из фильма "Двенадцать стульев"
Politika: неблагодарный Зеленский забыл, кто в доме хозяин. Запад ищет ему замену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников