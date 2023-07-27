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Аналитик спрогнозировал стабилизацию на рынке топлива в России

1:54
Экономика

В сентябре в России ожидается снижение спроса на бензин, что приведет к уменьшению проблем на внутреннем топливном рынке, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своими соображениями по поводу ситуации на топливном рынке он поделился в беседе с "Лентой.ру".

Аналитик спрогнозировал стабилизацию на рынке топлива в России
Фото: https://dgu.expert/

В летний период наблюдается значительный всплеск спроса, особенно на бензин с октановым числом 95 и 92. По мнению Юшкова, в сентябре, когда люди вернутся на работу, в школу и к другим занятиям, потребление топлива снизится. Следовательно, ожидается снижение проблем на внутреннем топливном рынке, и все вернется на круги своя.

Хотя снижение спроса не приведет к падению цен на топливо на АЗС, Юшков предположил, что стоимость топлива на АЗС и на бирже перестанет расти.

Ранее Госдума предложила повысить экспортную пошлину на нефть для усиления механизма контроля за ростом цен на топливо, в частности на бензин. Повышение пошлины сделает экспорт нефти менее привлекательным для производителей, что, по мнению депутатов, может привести к увеличению объема нефти, направляемой на переработку внутри России.

С учетом этих соображений Игоря Юшкова становится очевидным, что сентябрь, скорее всего, приведет к снижению спроса на бензин, что несколько ослабит давление на внутренний топливный рынок.

Однако цены на АЗС могут не сразу отразить это изменение, поскольку вступают в силу другие факторы. Предлагаемое повышение экспортной пошлины на нефть может быть мерой по сдерживанию цен на топливо и стимулированию внутренней переработки нефти, что может иметь более широкие последствия для энергетического ландшафта России в будущем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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