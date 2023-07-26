К 2030 году США столкнётся с нехваткой сотрудников в индустрии чипов

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию, проведённому Ассоциацией полупроводниковой промышленности (SIA) и Oxford Economics, промышленности США в области полупроводников потребуется около 67 000 новых рабочих к 2030 году.

Фото: pixabay.com

В настоящее время, в 2023 году, количество работников в этой отрасли составляет примерно 345 000 человек, но к концу десятилетия ожидается увеличение до 460 000 человек. Прогнозируется, что с учётом текущего уровня выпускников школ в США не будет достаточно квалифицированных специалистов, чтобы покрыть этот рост рабочей силы.

Исследование проводится в период укрепления внутреннего сектора чипов в США. Закон CHIPS, подписанный 9 августа 2022 года, выделяет средства на новые производственные площадки, исследования и разработки. Министерство торговли следит за субсидиями на производство в размере 39 миллиардов долларов, предусмотренными законом, и крупные компании, такие как Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics, планируют подавать заявки на получение грантов.

Закон также предоставляет инвестиционный налоговый кредит в размере 25% для строительства новых заводов по производству микросхем на общую сумму в 24 миллиарда долларов.

Однако, по словам SIA, даже создание новых заводов не решит проблему нехватки квалифицированных специалистов. В прогнозируемой нехватке будут в том числе компьютерные ученые, инженеры и техники. Исследование указывает, что около половины будущих рабочих мест в этой индустрии будут связаны с инженерами.

Президент SIA, Джон Нойффер, отмечает, что проблема нехватки специалистов уже давно актуальна, но закон CHIPS и стремление увеличить производство в США подчеркнули её остроту.

Отчёт также отмечает, что нехватка квалифицированных специалистов в области микросхем является частью более широкой проблемы нехватки выпускников в области естественных наук, технологий, инженерии и математики в США. К концу 2023 года может остаться невыполненными около 1,4 миллиона рабочих вакансий в этих областях.