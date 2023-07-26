ФРС в 11-й раз поднимает ключевую ставку

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ожидается, что Федеральная резервная система США на своем очередном заседании повысит процентные ставки на четверть процентного пункта. Это станет 11-м повышением за последние 12 совещаний центрального банка и, вероятно, последним шагом в его агрессивной борьбе с инфляцией.

Фото: m.123ru.net

Инвесторы практически уверены, что произойдет это повышение, и новая базовая процентная ставка овернайт будет составлять 5,25–5,50%. Это достаточно высокий уровень, который был последним разом приближен к передовой финансовому кризису и рецессии 2007-2009 годов.

Однако экономика демонстрирует более высокую устойчивость к повышению процентных ставок, чем ожидалось, при этом растет и уровень занятости, который сейчас находится на низком уровне 3,6%.

Федеральная резервная система будет тщательно оценивать дальнейшие действия, исходя из того, будет ли экономика слишком сильной, чтобы вернуть повышенный уровень инфляции к целевому значению банка в 2%. В противном случае, если процесс "дезинфляции" продолжится, возможно, не потребуется дальнейшего повышения ставок.

Сейчас ФРС приходится более гибко принимать решения и реагировать на поступающие данные, чтобы оставить варианты открытыми. Председатель ФРС Джером Пауэлл скорее всего подчеркнет это на пресс-конференции после заседания.

Ожидается, что текущее повышение ставок станет последним в текущем цикле повышений, и впоследствии ФРС может приступить к оценке других экономических данных для определения следующих шагов. Новые данные по инфляции и другим аспектам экономики будут опубликованы в ближайшее время, что также окажет влияние на будущую политику ФРС.