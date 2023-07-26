РИА Новости: Россия в состоянии заместить украинскую пшеницу и без зерновой сделки

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может и без зерновой сделки заместить украинское продовольствие для бедных стран, заявила департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. По её словам, поставки российская сторона не останавливала, и не намерена этого делать.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По её словам, поставки зерновых из России только растут. Как пояснила директор РЗС, по прогнозу USDA, на Украине ожидается упадок экспортного потенциала более, чем на 37 процентов. Это около 10,5 млн тонн.

"Эти 10 миллионов, которые, вполне вероятно, не смогут выйти на мировой рынок после завершения зерновой сделки, мы спокойно заместим", — пояснила Тюрина РИА Новости.

По её словам, Россия была и остаётся одним из крупнейших поставщиков зерна. На мировом рынке страна занимает долю в 22 процента.

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