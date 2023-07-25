Эксперт Корбут оценил вероятность продовольственного кризиса: "Мы всё это съедим сами"

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Американские аналитики заявили о надвигающемся мировом продовольственном кризисе на фоне аномальной жары, неурожая и выхода России из зерновой сделки, однако подобные "страшилки" призваны привлечь внимание, пояснил в беседе с Pravda.Ru независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что миру грозит очередной продовольственный кризис из-за снижения урожайности на фоне климатических факторов. Не забыли авторы и упомянуть Россию, которая вышла из зерновой сделки. По словам эксперта Корбута, дела обстоят немного иначе.

"Никуда Россия с мирового рынка не уходит. Просто если бы Россия ушла с мирового рынка, сказала: "Мы всё это съедим сами", вот тогда бы глобальный продовольственный кризис был бы точно", — пояснил эксперт.

Как уточнил эксперт, Россия продолжает экспортировать зерно, но уже исключительно на своих условиях. В июле страна отгрузит рекордный объём в месяц, по сравнению с показателями прошлого года.

"У нас где-то около 100 покупателей пшеницы в мире. Пшеницу санкционерам мы, вообще-то говоря, никогда много и не поставляли, в основном это были Греция и Италия. В Италию шла пшеница твёрдых сортов, она и в прошлом сезоне шла и в этом будет идти. Они же соблюдают свои интересы достаточно четко. Поэтому здесь никаких ограничений нет", — резюмировал эксперт.

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