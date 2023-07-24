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Ветераны боевых действий будут получать выплаты без удержания стоимости набора соцуслуг

1:19
Экономика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, будут получать выплаты без удержания из них стоимости набора социальных услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Ветераны боевых действий будут получать выплаты без удержания стоимости набора соцуслуг
Фото: grozny-inform.ru

Уточняется, что ветераны смогут получить набор соцуслуг при подаче соответствующего заявления. При этом из ежемесячной денежной выплаты их стоимость вычитаться не будет. Ранее такая мера распространялась только на граждан, которые подверглись воздействию радиации. Особенности предоставления соцуслуг будут определяться правительством России.

Помимо этого, закон уточняет единые требования для получения социальной помощи. Теперь при расчете среднедушевого дохода будут учитываться только доходы членов семьи: заявителя, его супруга, несовершеннолетних детей и студентов очной формы обучения возрастом до 23 лет. Доходы других родственников учитываться больше не будут.

Подать заявление об оказании государственной социальной помощи можно в электронном виде. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года за исключением отдельных положений.

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Выплаты ветеранам боевых действий в 2023 году
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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