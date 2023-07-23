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Для нефтяников в ХМАО ужесточаются налоги

2:42
Экономика

Минфин планирует до конца июля направить в Госдуму новые налоговые изменения, которые могут повлечь сокращение максимального дисконта цены российской нефти Urals по отношению к Brent на 20 долларов. Это затронет расчёт налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на дополнительный доход (НДД) и экспортную пошлину на нефть. Данные изменения вызывают недовольство среди компаний, занимающихся добычей сырья.

Для нефтяников в ХМАО ужесточаются налоги
Фото: eer.ru

Федеральные власти планируют принять ещё более жёсткие меры: сократить выплаты по демпферу в два раза и уменьшить экспорт сырья на 500 тысяч баррелей в сутки с августа. Некоторые эксперты, включая руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, утверждают, что российская налоговая система не учитывает изменения на мировом рынке нефти, а по-прежнему использует устаревшие правила. Это может привести к недостаточным компенсационным выплатам нефтяникам, пишет muksun.fm.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов соглашается с необходимостью изменения налоговой системы и "приведения её в чувство". Он предполагает, что если цена нефти будет рассчитываться от марки Dubai вместо Urals, то налоговая нагрузка на нефтяные компании возрастёт. 

Помимо этого Госдума планирует облагать налогом сверхдоходы крупных организаций, хотя нефтяные компании в этот список не входят. Тем не менее они сталкиваются с большими социальными обязательствами, особенно компании в Югре, где развитие удалённых северных территорий является значительно более сложным процессом, чем развитие центральных регионов России. Это увеличит финансовую нагрузку нефтяных компаний. 

По словам эксперта Адамидова, в настоящее время гораздо важнее создавать инфраструктуру на малоразвитых территориях, чем спорить о том, сколько нужно отнять у нефтяников или кому предоставить льготы. Важно сосредотачиваться на развитии инфраструктуры, чтобы поддерживать и стимулировать развитие этих регионов и создавать благоприятные условия для жизни и работы жителей.

"В условиях Крайнего Севера, когда надо найти квалифицированные кадры, завезти людей с материка и создать комфортные условия для их проживания, это сделать намного сложней. Правительство хочет привести налоговую систему к единому стандарту. Думаю, налоговые новации, которые собираются ввести, придётся корректировать. Стоит получить льготы одной компании, у других возникнут вопросы", — говорит эксперт.

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Крупнейшие компании по добыче нефти и газа (2022)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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