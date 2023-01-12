Марцинкевич заявил, что отсутствие налоговых льгот для НПЗ мешает РФ перерабатывать нефть внутри страны

Россия может начать заниматься переработкой нефти внутри страны и отказаться от экспорта, но для этого есть препятствия. О них рассказал энергоэксперт Борис Марцинкевич в беседе с изданием "Экономика сегодня".

"Если мы перерабатываем нефть внутри России, то получаем на руки керосин, бензин, дизельное топливо и мазут. Но министерство финансов не разрешает строить НПЗ. Почему? Ну, кто может оспаривать мнение господина Силуанова?" — посетовал он.

Марцинкевич привёл в пример проект "Роснефти" в Находке. Для перерабатывающих мощностей компания просила налоговые льготы, однако они не были предоставлены. Эксперт считает, что это противоречит здравому смыслу. Большие НПЗ увеличили бы доход бюджета, но отсутствие налоговых льгот является основным препятствием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.