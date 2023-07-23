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Увеличение среднего чека на АЗС: Что едят россияне на дорогах?

Экономика

"Средний расход россиян на еду и напитки на заправках составляет почти 500 рублей. При этом в число предпочитаемых перекусов входят хот-доги, шаурма, сэндвичи и сладкая выпечка, как показали исследования экспертов РИА Новости из "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Увеличение среднего чека на АЗС: Что едят россияне на дорогах?
Фото: https://www.gannett-cdn.com/presto/2021/07/28/USAT/903608f2-94ba-42c7-ad1d-72ef85a49124-GettyImages-1199749863.jpg?crop=4241%2C2386%2Cx0%2Cy214&width=1200

Средний чек покупки на автозаправках по еде и напиткам вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 478 рублей. Увеличилось также количество покупок на заправочных станциях. Так, в этом году россияне приобрели на 19% больше такой продукции, чем за аналогичный период в 2022 году. Рост стоимости среднего чека и количество покупок оказали значительное влияние на обороты АЗС — в этом году рост составил 27%, как показал анализ фискальных чеков. Чаще всего на автозаправках россияне приобретают наборы, состоящие из напитка и закуски, таких как хот-доги, шаурма, сэндвичи или сладкая выпечка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным исследования, самый дорогостоящий "комбо" — это "газированный напиток и шаурма/бургер", который в этом году можно приобрести в среднем за 362 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году. При этом стоимость отличается в зависимости от региона. Например, в Москве такой набор можно приобрести в среднем за 489 рублей, в Санкт-Петербурге — за 465 рублей. В Сочи напиток и шаурму можно купить за 428 рублей, в Казани автопутешественники отдадут 376 рублей, а в Симферополе еще меньше — 365 рублей.

Также популярным является набор из хот-дога или сладкой выпечки с горячим напитком. В этом году средняя стоимость такого набора по всей России составляет 340 рублей, что на 8% больше, чем ранее.

Самый дорогой перекус фиксируется в Санкт-Петербурге — 517 рублей. В Москве за аналогичный набор в среднем заплатят 457 рублей. На юге цены значительно ниже — 338 рублей в Сочи и 310 рублей в Симферополе. Наименьшая стоимость (306 рублей) за такой "комбо" в Казани.

Некоторым путешественникам достаточно воды и сэндвича, что обойдется в среднем в 233 рубля (рост на 7%). В Москве этот набор будет самым дорогостоящим — 253 рубля, в Сочи чуть дешевле — 241 рубль.

В Северной столице стоимость составит 235 рублей, а в Симферополе и Казани — соответственно 231 рубль и 206 рублей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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