Начиная с 2025 года, граждане РФ смогут пользоваться цифровым рублём — таково предположение старшего партнера компании "НЕОКОН", экономиста, аналитика Дениса Ракша. Специалист, как передаёт URA.RU, уверен в дальнейшем спросе на такую виртуальную валюту, а также в ее безопасном использовании.
"Все, что делает Центральный банк применительно к гражданам, состоит в том, чтобы им было проще, быстрее, удобнее, дешевле. Вот эти четыре слова можно применить и к цифровому рублю. Этот рубль гораздо труднее у человека отобрать мошенником. Теоретически, нам обещают, что у него будет даже функция офлайн оплаты. Он однозначно дешевле и безопаснее, чем безналичный и наличный рубль".
Отмечается, что цифровой рубль будет включен в систему быстрых платежей, что обеспечивает оплату при помощи QR-кода. Обещают отсутствие комиссии или ее минимальное "вознаграждение", если будут разные банки.
Напомним, что ранее Государственная Дума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Орган законодательной власти пообещал провести пилотный запуск для более детальной проверки планируемой системы платежа.
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