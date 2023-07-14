Экономист Ракша: цифровой рубль окажется во всеобщем пользовании с 2025 года

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начиная с 2025 года, граждане РФ смогут пользоваться цифровым рублём — таково предположение старшего партнера компании "НЕОКОН", экономиста, аналитика Дениса Ракша. Специалист, как передаёт URA.RU, уверен в дальнейшем спросе на такую виртуальную валюту, а также в ее безопасном использовании.

Фото: mosregtoday.ru

"Все, что делает Центральный банк применительно к гражданам, состоит в том, чтобы им было проще, быстрее, удобнее, дешевле. Вот эти четыре слова можно применить и к цифровому рублю. Этот рубль гораздо труднее у человека отобрать мошенником. Теоретически, нам обещают, что у него будет даже функция офлайн оплаты. Он однозначно дешевле и безопаснее, чем безналичный и наличный рубль".

Отмечается, что цифровой рубль будет включен в систему быстрых платежей, что обеспечивает оплату при помощи QR-кода. Обещают отсутствие комиссии или ее минимальное "вознаграждение", если будут разные банки.

Напомним, что ранее Государственная Дума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Орган законодательной власти пообещал провести пилотный запуск для более детальной проверки планируемой системы платежа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.