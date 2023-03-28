Цифровой рубль уже через месяц могут начать тестировать на реальных клиентах

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале мая российские банки могут приступить к активному тестированию системы цифрового рубля на реальных клиентах. В конце апреля ожидается принятие нормативной базы.

Пилотный проект с использованием на операциях с реальными клиентами цифровых рублей стартует вскоре после принятия нормативной базы, которое ожидается в конце апреля. Российские банки готовы приступить к тестированию системы, как рассказали ТАСС в кредитных организациях. К примеру, в "Альфа-банке" тестирование цифрового рубля уже идёт по плану, и в ближайшее время банк готов проводить первые транзакции.

В банке "Союз" первыми участниками системы станут сотрудники в качестве физических лиц, а первым торгово-сервисном предприятием — "Ингосстрах", в группу которого и входит сам банк. Изначально планировалось, что реальные платежи с цифровыми рублями начнутся с 1 апреля, но пока законопроекты, регулирующие обращение цифрового рубля, прошли в Госдуме только первое чтение.

Концепцию цифрового рубля Центробанк представил ещё в октябре 2020 года. Это третья форма денег, имеющая разновидность уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке. Пользователи могут обмениваться этим цифровым кодом с одного кошелька на другой. Таким образом создаются новые возможности для государства и бизнеса.

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