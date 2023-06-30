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Внешний долг России упал до минимума с 2006 года

1:38
Экономика

Российский внешний долг по состоянию на 1 апреля нынешнего года составил 354,8 миллиарда долларов. С начала 2023 года он снизился на 25,9 миллиардов долларов (6,8 процентов). Это минимальный уровень с 2006 года.

Внешний долг России упал до минимума с 2006 года
Фото: grozny-inform.ru

Согласно данным российского Центробанка, российский внешний долг по итогам 2006 года составлял 313,2 миллиарда долларов. Но уже по итогам первого квартала 2007 года он вырос до 355,6 миллиардов, сообщает агентство "Прайм".

По всем компонентам внешнего долга произошло сокращение:

  • задолженность органов госуправления упала на 12,3 процента — до 40,4 миллиардов долларов;
  • Центробанка России и банков — на 2,1 процента, до 91,6 миллиардов долларов;
  • остальной экономики — на 7,6 процентов, до 222,7 миллиардов долларов.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, исторического максимума внешний долг России достиг 1 июля 2014 года, тогда он составил 732,8 миллиардов долларов.

С той поры он сокращался, так что это долгосрочная тенденция, которая будет продолжаться, уверен эксперт.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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