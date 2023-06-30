Экономист Хижняк: повышение ключевой ставки Центробанком России замедлит рост инфляции в стране

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение ключевой ставки Центральным банком России притормозит динамику инфляции, и отечественная экономика начнёт получать больше финансовых средств. URA. RU пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление экономиста Алексея Хижняка.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперт выразил мнение о том, что национальный финансовый регулятор может объявить о повышении размера ключевой ставки по итогам ближайшего заседания. Хижняк аргументировал это динамикой инфляции, а также роста цен в июне.

"Как только Центробанк видит проинфляционные риски, то сразу принимаются решения, направленные на торможение данной динамики", — пояснил экономист.

Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки растут ставки по депозитам в банковских организациях и суммы процентов по облигациям. Речь идёт о стимуле для привлечения денег населения как в банковский сектор, так и в национальную экономику, резюмировал Хижняк.

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