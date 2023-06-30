Повышение ключевой ставки Центральным банком России притормозит динамику инфляции, и отечественная экономика начнёт получать больше финансовых средств. URA. RU пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление экономиста Алексея Хижняка.
Эксперт выразил мнение о том, что национальный финансовый регулятор может объявить о повышении размера ключевой ставки по итогам ближайшего заседания. Хижняк аргументировал это динамикой инфляции, а также роста цен в июне.
"Как только Центробанк видит проинфляционные риски, то сразу принимаются решения, направленные на торможение данной динамики", — пояснил экономист.
Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки растут ставки по депозитам в банковских организациях и суммы процентов по облигациям. Речь идёт о стимуле для привлечения денег населения как в банковский сектор, так и в национальную экономику, резюмировал Хижняк.
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