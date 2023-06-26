Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с начала 2024 года приведёт к появлению дополнительных доходов в бюджеты всех уровней. Об этом сообщает ТАСС.
Голикова сослалась на слова президента России Владимира Путина о необходимости опережающего роста МРОТ в сравнении с прожиточным минимумом. Данное заявление глава государства сделал во время выступления на ПМЭФ-2023.
Вице-премьер подчеркнула, что повышение МРОТ — это дополнительные расходы для работодателей, но и дополнительные доходы в бюджет.
Стоит добавить, что увеличение минимального размера оплаты труда напрямую коснётся 4,8 млн жителей России.
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