РИА Новости: США своими руками заставили мир искать альтернативу доллару

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Соединённых Штатов Америки собственноручно подтолкнуло мировое сообщество искать альтернативу доллару, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин.

Как подчеркнул эксперт, уйти от доллара одномоментно не получится, но процесс уже начался.

"Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит", — пояснил Можин РИА Новости.

По словам эксперта, наглядно видно это на примере китайского юаня. Валюта плотно входит не только в торговые отношения третьих стран с КНР, но и другими государствами. К примеру, ей рассчитываются:

Иран,

Бразилия,

Саудовская Аравия.

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