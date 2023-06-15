"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум о начале строительства ветропарков

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

15 июня в Санкт-Петербурге во время второго дня XXVI Петербургского международного экономического форума прошла церемония подписания Меморандума о начале технико-экономических предпроектных изысканий в области строительства ветроэнергетических станций.

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Этот документ был подписан Григорием Назаровым, генеральным директором АО "НоваВинд" (дивизионом Госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике), У Зау Вин Наингом, заместителем генерального директора Департамента электроэнергетического планирования Министерства электрификации Мьянмы, и У Кьяу Хла Вином, управляющим директором компании Primus Advanced Technologies Ltd из Мьянмы. Подписанию Меморандума присутствовали генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр электрификации Республики Союза Мьянма У Таунг Хан.

Цель подписания Меморандума заключается в организации сотрудничества при строительстве ветропарков общей мощностью 172 МВт в округе Магуэ в Мьянме. Этот регион расположен в центральной части страны. В рамках сотрудничества будут проводиться ветроизмерения и подготовка проектной документации для установки 116 МВт в округе Минхла и 56 МВт в округе Миндон.

Григорий Назаров отметил, что подписание Меморандума является важным шагом к реализации ветроэнергетических проектов в регионе Магуэ. Он также подчеркнул значение поддержки со стороны Министерства электрификации Мьянмы и выразил надежду, что подготовка к раннему развитию проекта начнется в ближайшем будущем.