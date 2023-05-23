Экономист Дудчак: предпосылок к росту инфляции не наблюдается

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень инфляции в России находится на низком уровне, причина тому — активная социально-экономическая деятельность правительства страны. Как сообщает специалист в области экономики Александр Дудчак, ряд проблем данного сектора всё еще остаётся нерешённым.

Фото: РИА Новости

В беседе с телеканалом "360" экономист отметил, что рост инфляции в ближайшее время не предвидится, поскольку открываются новые производства с помощью дешевых кредитов. Также Дудчак прогнозирует появление большой денежной массы, которая через некоторое время пойдёт на производство товаров.

"Нет поводов, чтобы инфляция росла. Все еще использовали административные рычаги, чтобы она держалась на низком уровне. Но есть соблазн до сих пор у финансовых властей зарабатывать на изменениях курса рубля вместо развития реального производства, на чем настаивает руководство".

Стоит напомнить, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин охарактеризовал нынешнее состояние инфляции в России, назвав его показатель самым низким в Европе, начиная с мая.

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