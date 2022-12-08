Большинство россиян уверено, что держать свободные финансы на банковском вкладе сейчас невыгодно, инфляция "съест" весь доход по депозиту.
Финансовая компания Anderida Financial Group провела опрос среди граждан РФ, и специалисты выяснили, почему жители России теряют доверие к банкам.
"Более половины россиян — 55% — уверены, что в текущих реалиях ставки по вкладам не самые привлекательные и не перекрывают инфляционные издержки", — рассказал глава организации Алексей Тараповский в интервью Газета.Ru.
Он отметил, что сейчас вклады используют не пытаясь приумножить капитал, а стараюсь его сохранить. Самые надёжные российские банки в настоящее время обещают 7,3% годовых, тогда как уровень инфляции составляет около 12-13%, добавил специалист.
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