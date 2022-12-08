Россияне уверены, что инфляция "съедает" весь доход по вкладам

Большинство россиян уверено, что держать свободные финансы на банковском вкладе сейчас невыгодно, инфляция "съест" весь доход по депозиту.

Финансовая компания Anderida Financial Group провела опрос среди граждан РФ, и специалисты выяснили, почему жители России теряют доверие к банкам.

"Более половины россиян — 55% — уверены, что в текущих реалиях ставки по вкладам не самые привлекательные и не перекрывают инфляционные издержки", — рассказал глава организации Алексей Тараповский в интервью Газета.Ru.

Он отметил, что сейчас вклады используют не пытаясь приумножить капитал, а стараюсь его сохранить. Самые надёжные российские банки в настоящее время обещают 7,3% годовых, тогда как уровень инфляции составляет около 12-13%, добавил специалист.

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