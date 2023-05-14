Профессор Качалов: в России можно приватизировать десятую часть госпредприятий

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Реализовать вновь обсуждаемую идею о новой приватизации государственных активов в России мешает отсутствие прозрачных условий для бизнеса, заявил профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов.

Фото: DEPOSITPHOTOS.COM

Предприниматели должны быть уверены, отметил он, что правила не изменятся по воле властей в ближайшие 10 лет.

Эксперт также считает, что государству надо избавляться от лидирующей роли в экономике России.

"Доля (государственных предприятий. — Прим. ред.) составляет от 60 до 70% в зависимости от сектора. Это очень много, но значит, есть что продать", — подчеркнул Качалов в интервью Телеканалу "360".

В частные руки, по его мнению, должно прийти около 10-15% предприятий, но стране нужна правовая юридическая база для создания рынка внутренних инвестиций.

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