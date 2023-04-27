Эксперт рассказал о перспективных инвестициях в 2023 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по работе с мышлением и личной эффективностью Станислав Цвик дал советы инвесторам и простым гражданам по вопросам капиталовложения.

Цвик отметил непредсказуемость сегодняшней финансовой системы, на которую воздействуют экономические, политические и социальные события.

Он посоветовал вкладываться в недвижимость с целью получения пассивного дохода в перспективе. Эксперт призвал, однако, учесть такие аспекты, как налоги и коммунальные платежи, а также траты на ремонт.

Ранее экономист Константин Ордов поддержал призыв главы ВТБ перезапустить приватизацию в России.

Цвик призвал осторожно относиться к вложениям в акции, так как для этого сейчас на рынке сложились неблагоприятные условия.

Дал он рекомендации и по обращению с облигациями и вкладами.

"Стоит выбирать ликвидные бумаги с высокой кредитоспособностью и учитывать устойчивость эмитентов к санкциям, разрывам логистических цепочек и доступность ликвидности", — цитирует слова эксперта "Вести Подмосковья".

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