РИАН: РФ вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Данные Всемирного банка и национальных статистических служб говорят о том, что Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Об этом рассказали обозреватели РИА Новости.

Фото: ИА Regnum

По результатам 2022 года объём производства товаров и услуг в России составил 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю.

"Последний раз наша страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021 году она занимала 11 место", — отмечают аналитики.

США продолжали оставаться крупнейшей экономикой мира в 2022 году с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. Китай занял второе место (17,94 триллиона), а третье место досталось Японии (4,17 триллиона).

Рейтинг стран по ВВП был рассчитан на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах.

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Рейтинг стран по размеру ВВП на начало 2023 года