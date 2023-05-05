Встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ пройдёт в очном формате в июне

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Формат предстоящей встречи министров ОПЕК меняется с заочного на очный. 3 июня состоится обсуждение на уровне государств-участников ОПЕК, а 4 июня пройдет совещание министров ОПЕК+.

Фото: flickr. com

Ранее сообщалось, что несколько стран ОПЕК+ начали сокращать добычу нефти с 1 мая, и это будет продолжаться до конца года. Всего, в соответствии с договоренностями, страны планируют сократить добычу на 1,6 миллиона баррелей нефти в день, передает oilcapital.ru.

В частности, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тысяч баррелей, Казахстан — на 78 тысяч баррелей, Ирак — на 211 тысяч баррелей.

При этом Россия продолжит держать уровень добычи на уровне, сниженном на 500 тысяч баррелей в день, до конца 2023 года.

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