Формат предстоящей встречи министров ОПЕК меняется с заочного на очный. 3 июня состоится обсуждение на уровне государств-участников ОПЕК, а 4 июня пройдет совещание министров ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что несколько стран ОПЕК+ начали сокращать добычу нефти с 1 мая, и это будет продолжаться до конца года. Всего, в соответствии с договоренностями, страны планируют сократить добычу на 1,6 миллиона баррелей нефти в день, передает oilcapital.ru.
В частности, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тысяч баррелей, Казахстан — на 78 тысяч баррелей, Ирак — на 211 тысяч баррелей.
При этом Россия продолжит держать уровень добычи на уровне, сниженном на 500 тысяч баррелей в день, до конца 2023 года.
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