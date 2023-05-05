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Россия и Ближний Восток вытесняют Европу с рынка бензина в Западной Африке

1:04
Экономика

В апреле 2023 года Европа снизила поставки бензина в Западную Африку до 17-месячного минимума. Экспорт составил всего 630 тысяч тонн.

Россия и Ближний Восток вытесняют Европу с рынка бензина в Западной Африке
Фото: Fotodom.ru

Как сообщает oilcapital.ru, Россия и Ближний Восток начали активно действовать на этом рынке. По данным издания, позиции ЕС в Западной Африке ухудшаются в том числе из-за правительства Нидерландов, которое требует производить топливо, согласно новым экологическим нормам. Отмечается, что Африка являлась главным рынком сбыта для Амстердама, однако теперь в регионе произойдёт изменение расклада сил.

"Экспорт бензина с Ближнего Востока в Западную Африку вырос в апреле до 253 тысяч тонн", — подчёркивается в статье.

Кроме того, наблюдается существенный рост поставок топлива из России. В материале сказано, что из-за "зелёной неадекватности" и самовольной сдачи рынков европейцы теряют конкурентоспособность.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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