В апреле 2023 года Европа снизила поставки бензина в Западную Африку до 17-месячного минимума. Экспорт составил всего 630 тысяч тонн.
Как сообщает oilcapital.ru, Россия и Ближний Восток начали активно действовать на этом рынке. По данным издания, позиции ЕС в Западной Африке ухудшаются в том числе из-за правительства Нидерландов, которое требует производить топливо, согласно новым экологическим нормам. Отмечается, что Африка являлась главным рынком сбыта для Амстердама, однако теперь в регионе произойдёт изменение расклада сил.
"Экспорт бензина с Ближнего Востока в Западную Африку вырос в апреле до 253 тысяч тонн", — подчёркивается в статье.
Кроме того, наблюдается существенный рост поставок топлива из России. В материале сказано, что из-за "зелёной неадекватности" и самовольной сдачи рынков европейцы теряют конкурентоспособность.
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