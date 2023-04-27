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Bloomberg: оставшиеся без российской нефти НПЗ перестали получать прибыль

1:45
Экономика

Нефтеперерабатывающие предприятия, которые из-за санкций не могут закупать российскую нефть, практически получать прибыль, сообщает агентство Bloomberg. Выяснилось, что на переработке нефти из стран Ближнего Востока особо не заработаешь.

Bloomberg: оставшиеся без российской нефти НПЗ перестали получать прибыль

Представители ряда азиатских и европейских НПЗ, которые не могут закупать нефть у России, на условиях анонимности сообщили, что антироссийские санкции ограничивают их возможности.

А тем временем для индийских и китайских нефтеперерабатывающих заводов ситуация складывается диаметрально противоположным образом. Они имеют возможность покупать нефть в России, в Венесуэле и в Иране.

Bloomberg в этой связи отмечает, что санкции против российской нефти "не безболезненно" прошли для экономик промышленно развитых государств, которые инициировали (или поддержали) антироссийские ограничительные меры.

Те же предприятия, которые продолжают покупать российскую нефть, затем перепродают её странам Группы семи. Разумеется, предварительно переработав в дизельное топливо и бензин.

В начале декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морским путём. Тогда же начал действовать так называемый потолок цен, который ограничивает цену на российскую нефть 60 долларами за баррель.

В феврале вступило в силу эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России — бензина, дизеля, мазута (опять же, морским путём).

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещены поставки российской нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали ограничение цены.

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Когда закончатся разведанные запасы нефти в России?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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