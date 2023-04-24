Индия отказалась придерживаться установленного Западом потолка цен на российскую нефть

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия отказалась придерживаться установленного Западом потолка цен на российскую нефть. По словам представителя министерства нефти и газа Панкаджа Джейна, его страну никто не ограничивает в том, чтобы покупать нефть из России по цене выше 60 долларов за баррель.

"Никто не ограничивает нас в покупке российской нефти по цене выше установленного потолка. Мы не используем западные услуги", — сказал он изданию The Economic Times.

По словам Джейна, если цена в контракте превышает установленный потолок, то компании используют собственный, альтернативный способ расчетов.

При этом чиновник признал, что иногда имеет место задержка с оплатой, если нефть поставляется выше 60 долларов за баррель.

Страны Евросоюза, Группы семи, а также Австралия в начале декабря прошлого года ввели ограничения цены поставляемой морским путём российской нефти — не дороже 60 долларов за баррель.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются поставки нефти частным и юридическим лицам, которые придерживаются потолка цен на российскую нефть.

Затем Россия объявила о том, что сокращает ежесуточную добычу нефти на полмиллиона баррелей. Многие аналитики связали это со введённым Западом потолком цен.

Однако спустя некоторое время ряд стран соглашения ОПЕК+ также взяли на себя обязательство сократить до конца года ежесуточную добычу нефти. В их числе была и Саудовская Аравия, которая, как и Россия, сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей.

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