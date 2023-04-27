Экономист Пилл призвал британцев смириться с тем, что они стали беднее

Экономист Банка Англии Хью Пилл заявил британцам, что им ничего не остаётся, как смириться с сокращением дохода. По его словам, в стране "все становятся" беднее.

Как уточнил экономист, правительство страны пытается удержать покупательскую способность за счёт повышения тарифов и прочих расходов граждан, что само по себе делает беднее только рядовых британцев.

"Кто-то должен принять тот факт, что их положение ухудшилось, и перестать пытаться поддерживать реальную покупательную способность за счёт увеличения цен либо повышения зарплат, или перекладывая траты на электроэнергию на потребителей", — заявил экономист The Guardian.

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