Daily Express: всё больше стран могут последовать примеру Британии и покинуть ЕС

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Минимум три страны могут решить последовать примеру Британии и выйти из Евросоюза, считают аналитики. По их мнению, европейцам порядка поднадоела бюрократия Брюсселя и "скандалы".

Так, по мнению экспертов, первыми в очереди на выход из ЕС могут оказаться:

Италия,

Греция,

Франция.

"Миграционная политика, потеря законодательного контроля и экономический кризис вызывают недовольство простых граждан Европы", — пишет Daily Express.

По словам авторов, первая на очереди Италия, риск её выхода из ЕС около 33 процентов. С наименьшей вероятностью из блока выйдет Франция — 12,5 процента.

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