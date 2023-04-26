США закупили рекордное количество нефтепродуктов РФ: на "разливе" Индия

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США запретили покупать российские нефтепродукты, но импортировали его рекордное количество из Индии, заявили аналитики. Однако стоит учитывать, что Нью-Дели закупает и перерабатывает российское чёрное золото, передаёт EADaily.

В феврале поставки нефтепродуктов из Индии в Штаты побили исторический рекорд, что превратило Нью-Дели в "бензоколонку США".

"Индийский импорт в США значительно вырос с января, когда уже действовал запрет на импорт российской нефти в Европу, и Индия успела ещё больше увеличить закупки сырья со скидкой. Больше Соединённых Штатов из Индии закупают только Нидерланды", — пишет издание.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление бельгийских евродепутатов, которые потребовали от Еврокомиссии "доказать", что Индия продаёт ЕС нефть не из России.

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