Рикардс: Россия провернула крайне сложный манёвр с золотом на глазах у США

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия провела крайне сложный манёвр с золотом, который имел неприятные последствия для США, считает финансовый эксперт, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Эксперт ранее неоднократно подчёркивал, что финансовые санкции Запада против России не имели желаемого эффекта. Рикардс отмечает, что произошло это благодаря предусмотрительности российских властей. И трюком с золотом, говорится в материале эксперта, опубликованном в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссии").

По подсчётам Джеймса Рикардса, в 2009 году золотой запас России составлял около 600 тонн. Однако к моменту введения санкций в 2022 году было уже порядка 3000 тонн.

Заполучить столь много золота за относительно короткий отрезок времени — это очень сложная задача. Однако Россия с ней справилась, отмечает эксперт.

И произошло это на виду у США, поскольку Россия не скрывала своего интереса к этому активу.

Скупая золото, российская сторона работала как часы, не скупится на похвалы Джеймс Рикардс. По его мнению, этот манёвр является подтверждением, что Москва предвидела ухудшение отношений с Западом и готовилась к нему.

Золото — это физический актив, США и их союзники при всём желании не могут его "заморозить" и тем более конфисковать.

По мнению Джеймса Рикардса, огромный золотой запас помог России эффективно противостоять западным санкциям. Благодаря этому активу, наша страна стала более независимой от финансовых институтов США в частности и западных вообще. А это чрезвычайно важно в условиях противостояния с коллективным Западом.

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Золото в кризис: спасет ли оно Россию от санкций