Центробанк КНР уже почти полгода обеспечивает наращивание своих золотых резервов, существенно сокращая запасы облигаций США. The Epoch Times пишет об этом со ссылкой на данные Государственного валютного управления КНР.
В период с сентября 2019-го по октябрь минувшего года золотые резервы Китая были неизменными. С конца осени 2022-го по март 2023 года власти КНР закупили при этом 3,86 миллиона унций (примерно 120 тонн) золота.
Золотые запасы Китая занимают в настоящее время шестое место в мире. Наряду с этим республика распродает облигации госдолга США. В конце января текущего года Пекину принадлежали американские облигации на общую сумму в 859,4 миллиарда долларов.
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