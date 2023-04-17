Сенатор Башкин назвал шуткой предложение Вассермана декларировать наличные на сумму свыше 1 миллиона рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин считает, что предложение депутата Анатолия Вассермана отчитываться в налоговой о хранении наличных, превышающих 1 миллион рублей, — это просто шутка.

"Что это даёт? Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего", — сказал Башкин в разговоре с РИА Новости.

По словам сенатора, эта идея совершенно нежизнеспособна, потому что не учитывает нынешние экономические законы.

Башкин считает, что необходимость декларировать заработанный миллион рублей похожа на наказание, и будет несколько странно, если ответственный налогоплательщик "побежит заявлять на себя в полицию".

Ранее депутат Вассерман сообщил о завершении подготовки законопроекта, согласно которому россиянам нужно будет сообщать в налоговые органы о хранении суммы, превышающей 1 миллион рублей наличными.

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