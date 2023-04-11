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Бастрыкин предложил ввести весомый налог за использование трудовых мигрантов

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Экономика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести весомый налог для предпринимателей за наём на работу трудовых мигрантов.

Бастрыкин предложил ввести весомый налог за использование трудовых мигрантов

Как пояснил глава СК страны, бизнесменов необходимо мотивировать для найма россиян.

"Необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы", — сказал глава СКР в интервью "Интерфаксу".

Как подчеркнул Бастрыкин, ещё один вопрос, который необходимо проработать — "дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России".

Как подчеркнул глава СК РФ, стоит и усилить контроль над мигрантами.

"Следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан", — резюмировал Бастрыкин.

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Незаконные мигранты: Преступление и наказание
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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