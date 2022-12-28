Политолог Журавлёв: РФ готовится упорядочить границы под флагом борьбы с незаконными мигрантами

Россия готовится упорядочить государственные границы под "флагом" борьбы с незаконными мигрантами, заявил политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Ранее в правительстве заявили, что миграционную политику необходимо ужесточать. Однако, по мнению аналитиков, речь идёт о действиях с позиции "мягкой силы" и никто визовый режим, к примеру, из стран Азии вводить не собирается.

Однако на фоне спецоперации, стало труднее определить, кто беженец, а кто приехал в Россию заработать.

"Я думаю, что готовится решение по упорядочиванию границ под флагом борьбы с нелегальной иммиграцией. То, что анклавы существуют и живут своей жизнью, — это факт. Некоторые районы Москвы кардинально отличаются от остальных районов города по укладу и стилю жизни", — пояснил Журавлёв Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, проблема с трудовыми мигрантами состоит в том, что стекаются в страну неквалифицированные кадры, которые, по сути идут работать на "черновую". Для того, чтобы упорядочить границы, подчеркнул эксперт, необходимы немалые затраты, но сделать это необходимо.

"У нас нет границы ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Центральной Азией, ни с Закавказьем. У нас это всё осталось почти неизменным со времен советской власти", — резюмировал Журавлёв.

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