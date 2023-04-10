Cumhuriyet: крах доллара станет крахом гегемонии США

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

До тех пор, пока сохраняется монополия доллара в мировой торговле, для Соединённых Штатов не будут проблемой долги, которые сейчас достигли 125% ВВП. Однако процессы дедолларизации могут стать для Вашингтона огромной проблемой, отмечает турецкое издание Cumhuriyet.

В материале отмечается, что на фоне второго за пять месяцев решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и увеличения количества государств, которые начинают вести торговлю в национальных валютах, нефтедолларовая система начала трещать по швам.

Бывший помощник министра финансов США Моника Кроули призвала американские власти серьёзно отнестись к тому, что происходит.

По её словам, если такие государства ОПЕК, как Саудовская Аравия, примут решение продавать нефть в других валютах, это будет означать крах американской экономической системы.

Сейчас из-за монополии доллара в мировой торговле Вашингтон может находить новые кредиты для финансирования американской экономики, цитирует турецкое издание агентство "Прайм". США могут печатать столько денег, сколько захотят, а займы, которые они взяли и возьмут, будет столько же, сколько бумаги и краски.

Однако по мере нарастания тенденции отказа от доллара Соединённые Штаты могут отказаться в экономическом тупике.

Причём наращивают торговлю в национальных валютах не только государства БРИКС, на которые приходится 25 процентов мировой экономики. Более активно использовать национальные валюты в торговле хотят и страны Юго-Восточной Азии, входящие в АСЕАН.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим предложил председателю КНР Си Цзиньпину создать "Азиатский валютный фонд". Так что, тенденция отказа от доллара набирает обороты, отмечает турецкое издание.

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