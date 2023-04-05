Центробанк о том, как переводить деньги за границу: где скоком, где лётом, где бочком, а где ползком

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский Центробанк поделился трезвыми оценками ситуации с переводами денежных средств за границу. Для этого пригодились народные поговорки.

Ситуация с международными денежными переводами для граждан России и юридических лиц представляется сложной. Саму её директор департамента организации международных расчётов Банка России Михаил Ковригин описал несколькими российскими поговорками. Это произошло на съезде Ассоциации российских банков.

"Что о том говорить, чего нельзя воротить", — привёл в пример одну из пословиц Ковригин. — Есть запрос у банков, у бизнеса, часто спрашивают нас, как нам рассчитаться в долларах, в евро, это очень дорого, сложно. Надо понимать, что наш основной месседж состоит в том, что ситуация, мир поменялся. Поэтому расчёты с дружественными странами в национальных валютах — это ровно то направление, которое на самом деле является магистральным".

Также он использовал пословицу "где скоком, где лётом, где бочком, а где ползком", которая означает, что механизм международных расчётов стал индивидуальным. Каждый ищет, как ему удобней эти переводы осуществлять. В настоящий момент ведущие российские банки отключены от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Но и без этого отключения санкционные банки не могут осуществлять переводы в долларах или евро. Иностранные кредитные организации отключают корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их пребывания в каких-либо списках. В этой связи Банк России призывает активнее использовать "дружественные валюты" вроде юаня.

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