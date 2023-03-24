SCMP: Россия переходит на юань в качестве жеста отчаяния — китайская валюта не приживется

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В своих международных расчётах Россия пытается отойти от доллара и переключиться на юань. Аналитики полагают это жестом отчаяния.

Торговля между Китаем и Россией значительно выросла, из-за чего юань стал региональной резервной валютой для Москвы. Но аналитики полагают, что это не поможет существенно интернационализировать его использование, а шаг России является признаком отчаяния. Юань бесполезен и в повседневной жизни самой большой по площади страны мира, как пишет South China Morning Post.

Экономика России пострадала от западных санкций — именно это вызвало более широкое использование юаня. Однако его применение ограничено торговлей всего с одной страной, несмотря на рост коммерческой активности. Китайские продавцы утверждают, что российские клиенты сейчас чаще платят в юанях, чем в долларах. Для небольших китайских экспортёров это огромное преимущество.

Но более широкое использование юаня, вероятно, окажет крайне незначительное влияние на глобальные монетарные тенденции, как полагает глава Официального форума валютно-финансовых институтов США Марк Собел. Он считает, что Россия в качестве жеста отчаяния перешла на юань. Китай является крупным мировым трейдером, высоко интегрированным в мировую экономику, и он слишком умён, чтобы позволить своим отношениям с Россией испортить налаженную долларовую систему мировой торговли.

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