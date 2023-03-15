Politico: западные компании столкнулись с неожиданными проблемами при уходе из России

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные компании, которые уходят из России, столкнулись с неожиданными проблемами, говорится в материале, опубликованном в издании Politico.

Как выяснилось, покинуть Россию многим из этих компаний оказалось не так-то просто, отмечает издание (перевод "ПолитРоссия").

Во-первых, утверждается в материале, после того, как западные компании начали сворачивать деятельность в России, в Кремле якобы дали понять, что российские власти могут принять решение о конфискации их активов.

Западные компании, которые хотят покинуть РФ, должны переводить свои дивиденды на специальный счёт в российском банке. И эти деньги могут быть выплачены только с одобрения правительства России.

"Уход из России вызывает распродажу, и тогда компании могут получить лишь небольшую часть выручки из страны. Россия, похоже, говорит, что, если компании собираются уходить, Россия может также набить свои карманы. И сигналы о том, что Кремль может присвоить активы, продолжаются", — говорится в материале.

Заметим, что с точки зрения Politico и западных компаний это, может, неправильно. А вот с точки зрения интересов России — очень даже правильно.

Но если эту проблему ещё можно было спрогнозировать, то вторая причина оказалась для уходящих из РФ западных компаний совсем уж неожиданной. И заключается она в санкциях, которые мешают компаниям продавать свои активы.

Даже поиск покупателя на срочную продажу представляет собой большое препятствие, отмечается в материале. Но и здесь отметим, что претензии по этому поводу таким компаниям следует адресовать властям США и Евросоюза. Которые и были инициаторами этих санкций, которые теперь мешают западным компаниям.

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