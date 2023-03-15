NetEase: в разгар западных санкций Китай сделал России большой подарок

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда США и Евросоюз начали вводить масштабные санкции против России, многие западные компании заняли выжидательную позицию, поскольку мало кто горел желанием отказываться от такого большого рынка, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

В материале отмечается, что с течением времени санкции против России со стороны Соединённых Штатов и других западных стран усиливались (перевод "ПолитРоссия").

И в итоге часть иностранных компаний, которые работали в России в течение многих лет, покинули страну. Отметим, впрочем, что экспертное сообщество на Западе не пришло к единому мнению относительно того, сколько же компаний в самом деле покинули Россию. Одни эксперты считают, что достаточно много, другие — что на самом деле не так уж и много.

По мнению китайских аналитиков, политика давления на Россию предполагала, что после ухода западных компаний она станет беспомощной. Однако было обстоятельство, которое на Западе не учли.

"Соединённые Штаты и другие западные страны просчитались: жизнь русского народа не превратилась в хаос. Запад не ожидал, что в критический момент Китай преподнесёт России большой подарок", — говорится в материале NetEase.

Западные компании, покинувшие российский рынок, были связаны с такими сферами, как как продукты питания, бытовая химия, одежда, автомобили, мобильные телефоны. И во всех этих отраслях китайские компании способны успешно заменить западных производителей.

Китай заинтересован в новых рынках, тем более таких крупных, как российский. И к тому же , в политическом плане отношения между двумя странами становятся всё более крепкими. И к тому же взаимная торговля постепенно переводится в национальные валюты.

По мнению авторов материала, это доказывает, что жизнь России не зависит от западных санкций. Так что в этом США и Евросоюз, можно сказать, просчитались, подчёркивают китайские эксперты.

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