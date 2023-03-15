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К краху банковских акций в США привело неубедительное и непонятное выступление Байдена

2:00
Экономика

После выступления президента США Джо Байдена, в котором американский лидер уверил трейдеров в финансовой стабильности и банковской безопасности стоимость акций порядка 30 организаций резко упала. Как пояснил в беседе с Pravda.Ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, слова главы Штатов были явно неубедительны.

К краху банковских акций в США привело неубедительное и непонятное выступление Байдена

Как подчеркнул эксперт, в этот раз выступление Байдена в попытке сгладить панику после волны банкротств банков в США дало обратный эффект. Акции порядка 30 банков рухнули до 76 процентов от начальной стоимости.

"Неубедителен был господин Байден. Он там выступал, во-первых, в непонятное время, с утра, чуть ли не в 9 утра, во-вторых, само выступление было минут 5, не больше, в-третьих, ни на один вопрос не ответил. Ну, вот вам и реакция", — пояснил Рогулёв.

По словам собеседника, в финансовой системе США всё не гладко.

Кризис в США
 

Сами представители Уолл-стрит предсказали рецессию на весну текущего года, и Белый дом даже предпринял ряд мер, к примеру, по страхованию денег вкладчиков.

"То есть они объявили, что все вкладчики этих банков получат свои деньги, которые на депозитах, сполна. То есть там ведь существует ограничение по суммам и прочее. Ну, вот они, видите, такое экстраординарное, я бы так сказал, решение, что вообще все вклады застрахуют, независимо от суммы, и все вкладчики получат деньги", — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Рогулёва, данная мера не панацея и не гарантия, что люди получат деньги. А вот успокоить паникующих должно было. Правда, как показывает последнее выступление Байдена, с трейдерами и владельцами банков это не сработало.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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