Sohu: Вашингтон злит, как Россия справляется с давлением

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты явно переоценили свою способность оказывать давление на другие страны и мешать им в развитии экономических связей с Россией, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Отмечается, что Вашингтону удалось одурачить Евросоюз, загнав его санкционную яму. В ущерб себе страны Европейского сообщества рвут связи с Россией. Но США переоценили свою мощь, подчёркивается в материале (перевод "ПолитРоссия").

Нынешняя ситуация демонстрирует, что американская стратегия сдерживания России неэффективна. Мир не ограничивается только государствами Североатлантического альянса, у США оказалось гораздо меньше международного влияния, чем они думали.

Есть страны, которые не намерены подчиняться воле Вашингтона, несмотря на давление с его стороны. Одной из таких стран стали Объединённые Арабские Эмираты, считают китайские аналитики.

Недавно выяснилось, что экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию за 2022 год увеличился больше, чем в семь раз, и теперь он достигает практически 238 миллионов долларов. Поставки микрочипов увеличились в 15 раз по сравнению с предыдущим годом.

По мнению авторов материала, эта новость разозлила американскую администрацию. США намеревались лишить Россию доступа к полупроводникам и не рады тому, что она нашла выход.

"Если вы не можете купить что-то на Западе, вы можете купить это в другом месте", — констатировали авторы Sohu.

Вашингтон уже направлял высокопоставленных чиновников, дабы оказать давление на власти ближневосточных государств. Однако те по-прежнему весьма сдержанно относятся к попыткам США перетянуть их на свою сторону.

Отметим, озабоченность тем, что России по-прежнему удаётся импортировать полупроводники и микрочипы, выражают и в Евросоюзе. В связи с этим в Вашингтоне и Брюсселе намерены усилить меры экспортного контроля. И надо полагать, что и попытки давления на другие государства будут продолжены.

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