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Express: Путин "щёлкнул по носу" нефтяных гигантов Британии и продолжает зарабатывать миллиарды для РФ

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Экономика

Несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских компаний Shell и BP, Россия продолжает зарабатывать миллиарды от продажи топлива.

"РФ увеличила бурение на своих нефтяных месторождениях до самого высокого уровня за последние 10 лет, несмотря на то, что промышленные гиганты, такие как BP и Shell, отказываются от своих инвестиций в страну", — пишет Express.

Добыча нефти в стране восстанавливается, а уход с рынка западных компаний не отразился на отрасли. Более того, показатели добычи топлива вернулись на прежние отметки, а количество буровых скважин выросло на семь процентов, значится в материале.

"Банки и частные лица, имеющие тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, были объектами санкций, но доходы Кремля от продажи нефти, похоже, продолжают поступать, несмотря на конфликт на Украине", — констатирует издание.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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