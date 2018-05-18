Хроника поклонения: Дания слушается Трампа и сворачивает экспорт из Ирана

Датская судоходная компания Maersk Tankers объявила о прекращении работы в Иране из-за решения США разорвать ядерную сделку и вновь ввести санкции против Тегерана.

Сообщается, что танкеры Maersk выполнят соглашения с клиентами, заключенные до 8 мая, но затем свернут их до 4 ноября, "как того требуют введенные США санкции".

По данным AFP, руководство компании заявило, что в настоящее время осуществляет перевозку грузов для клиентов в Иран и из Ирана "на ограниченной основе".

Напомним, бывшая дочерняя компания датской AP Moller-Maersk, Maersk Tankers была в октябре 2017 года продана за $ 1,17 млрд APMH Invest, дочерней компании инвестиционного холдинга A. P. Moller.

Ядерная сделка, подписанная в июле 2015 года Ираном и Германией, Китаем, США, Францией, Великобританией и Россией, обязывала Тегеран заморозить свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций против Исламской Республики.

Как пишет издание The Local, Вашингтон объявил в начале мая о разрыве соглашения и введении санкции против Тегерана. После этого французский нефтяной гигант Total заявил, что выходит из крупного газового проекта в Иране.

Стоит добавить, что экспорт иранской нефти составлял один миллион баррелей в день в Азию и некоторые страны Европы. Maersk Tankers эксплуатирует более 160 судов имел в 2016 году оборот в $836 млн.