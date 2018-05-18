Датская судоходная компания Maersk Tankers объявила о прекращении работы в Иране из-за решения США разорвать ядерную сделку и вновь ввести санкции против Тегерана.
Сообщается, что танкеры Maersk выполнят соглашения с клиентами, заключенные до 8 мая, но затем свернут их до 4 ноября, "как того требуют введенные США санкции".
По данным AFP, руководство компании заявило, что в настоящее время осуществляет перевозку грузов для клиентов в Иран и из Ирана "на ограниченной основе".
Напомним, бывшая дочерняя компания датской AP Moller-Maersk, Maersk Tankers была в октябре 2017 года продана за $ 1,17 млрд APMH Invest, дочерней компании инвестиционного холдинга A. P. Moller.
Ядерная сделка, подписанная в июле 2015 года Ираном и Германией, Китаем, США, Францией, Великобританией и Россией, обязывала Тегеран заморозить свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций против Исламской Республики.
Как пишет издание The Local, Вашингтон объявил в начале мая о разрыве соглашения и введении санкции против Тегерана. После этого французский нефтяной гигант Total заявил, что выходит из крупного газового проекта в Иране.
Стоит добавить, что экспорт иранской нефти составлял один миллион баррелей в день в Азию и некоторые страны Европы. Maersk Tankers эксплуатирует более 160 судов имел в 2016 году оборот в $836 млн.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.
Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.