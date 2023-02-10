Финансист Волкова назвала факторы, которые привели к росту курса доллара

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова перечислила факторы, которые повлияли на ослабление национальной валюты.

Сегодня, 10 февраля, курс доллара на Мосбирже впервые с 27 апреля 2022 года превысил 73 рубля. Об этом сообщает ФАН. Ослабление российской национальной валюты обусловлено несколькими факторами, отмечает эксперт.

Во-первых, на курс рубля повлияло действие эмбарго на российскую нефть, которое было введено 5 февраля.

Во-вторых, ослабление рубля вызвано геополитической ситуацией, которая долгие месяцы остаётся напряжённой. В частности, "потепления между Россией и западными странами" не наблюдается, подчеркивает Волкова.

И, в-третьих, ослабление национальной валюты вызвано отчасти по инициативе Центрального банка РФ. В данном случае речь идёт об интервенциях Центробанка через китайский юань, которые позволяют решить задачи, стоящие перед Минфином России.

"Всё это вместе превращается в факторы-провокаторы, приводящие к тому, что мы видим. А именно слабеющий рубль. И пока у него нет предпосылок, чтобы окрепнуть", — заключила специалист.

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